Ferrari lanceert kledinglijn: 200 euro voor een T-shirt, 3000 euro voor een jas

Raceauto-rood

De kledinglijn moet een aanvulling zijn voor wie al Ferrari rijdt en helemaal gekleed wil zijn in de stijl van zijn sportieve vierwieler. Of een welkom alternatief voor wie de 240.000 euro voor zo’n auto niet heeft liggen, maar toch een stukje van het merk in huis wil halen. ,,Wie met Ferrari rijdt, zal onze collectie fantastisch vinden. Maar we willen ook een groter, vooral jonger publiek aanspreken”, zegt Nicola Boari, directeur merkdiversificatie van Ferrari.

,,We willen mannen én vrouwen aanspreken”, vult ontwerper Iannone aan. De meeste items in de collectie kunnen zelfs door alle genders gedragen worden. De Italiaan besteedde ook veel aandacht aan de stoffen en materialen. Naast leer, passeren zijde en nylon vaak de revue. ,,We gebruikten meestal technische ‘high performance’ stoffen, en gaven die een haute couture-touch.”

De kledingcollectie zal te koop zijn in de nieuwe flagshipstore van Ferrari in Maranello en in enkele kledingwinkels die het merk binnenkort opent in Milaan, Miami en Los Angeles. De prijzen variëren van zo'n 200 euro voor een T-shirt tot zo’n 3000 euro voor een jas. Alles is te koop in de maten XXXS tot XXXL. Of de items ook via de webshop van Ferrari te koop zullen zijn, is nog niet bekendgemaakt.