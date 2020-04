Fietsersbond: Maak fietspaden van rijbanen, want de bus gaat toch niet meer

Door de 1,5 meter-eis blijft er met een beetje geluk slechts een kwart over van het aantal ov-stoeltjes. Bovendien is het de vraag wie straks nog in een bus, metro of trein durft. Eén niesende passagier en het virus kan door de tram vliegen. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid zegt dat 88 procent van de mensen momenteel het ov mijdt. Wie ergens heen moet, pakt de auto of de fiets. En een op de vijf mensen verwacht vaker te zullen fietsen of lopen als de coronacrisis achter ons ligt.