Filmpje van ‘ijspiraat’ die nat pak haalt in Friesland gaat viral

'Het filmpje werd aan het begin van de avond geplaatst door Waldnet , de nieuwssite voor noordoost Friesland, en ging viral op sociale media. Op de beelden, die vlak voor zonsondergang zouden zijn gemaakt, is te zien hoe een kleine terreinwagen van een besneeuwd talud het ijs oprijdt. De bestuurder geeft daarna gas, rijdt een stuk, keert om en rijdt weer terug. Aan het begin van zijn tweede rondje gaat het mis. Vlak nadat hij zijn voertuig heeft gekeerd, zakt het met de achterzijde door het ijs, helt over aan de bestuurderskant en komt op zijn kant in het water te hangen. Dit tot grote consternatie van een bewoner die de wagen even daarvoor had opgemerkt doordat de koplampen en verstralers recht in haar woning schenen.

Terwijl de vrouw geschrokken de tuindeur opent, is te zien dat de bestuurder zich uit het voertuig weet te bevrijden en de wal opklimt. Hij draagt een oranje fluorhesje. In het volgende fragment, gefilmd dichtbij de waterkant, is te zien dat de wagen verder wegzakt. ,,Daar gaat ie, daar gaat ie, potverdomme’’, roept een man in het Fries. ,,Ai, ai, ai’', klinkt het als de bestuurder even later kort in beeld verschijnt.