Flinke meerderheid weggebruikers wil zich aan snelheidslimiet van 30 km/u houden

Als de maximumsnelheid in de bebouwde kom wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur, dan is 68 procent van de automobilisten bereid zich daaraan te houden. Dat blijkt uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN), dat pleit voor zo'n verlaging.

Uit het onderzoek onder weggebruikers komt naar voren dat meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek (54 procent) vindt dat de bebouwde kom veiliger wordt met een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schat dat met een snelheidsverlaging voor de helft van de 50 kilometer per uur-straten zo'n 22 tot 31 procent van het aantal verkeersdoden en -gewonden kan worden voorkomen.

Twee derde van de weggebruikers vindt dat automobilisten binnen de bebouwde kom nu vaak te hard rijden. Een kwart van de ondervraagden geeft in het onderzoek toe zelf ‘wel eens’ te hard te rijden in de eigen buurt. Overigens verschilt de bereidheid zich te houden aan de limiet per situatie: in de buurt van scholen wil zo'n beetje iedereen snelheid minderen en binnen de bebouwde kom zegt 85 procent van de weggebruikers bereid te zijn zich aan een maximum te houden. Als de limiet naar 30 kilometer per uur gaat, daalt die bereidheid naar 68 procent: dat is wel nog altijd een flinke meerderheid.

Te hard rijden geeft met name in woonwijken een groot onveiligheidsgevoel, stelt VVN. Te hard rijdende auto’s zijn ‘verreweg de grootste veroorzaker van een onveilig gevoel’ in het buurtverkeer. Ook racende busjes of scooters van bezorgdiensten zijn velen een doorn in het oog.

Onbewust te hard rijden

Toch is het niet altijd bewust dat automobilisten zich niet aan de maximumsnelheid houden. ,,Zo hebben automobilisten bijvoorbeeld niet door dat ze te hard rijden als zij haast hebben. Eén ding is zeker: in het verkeer kun je geen tijd winnen’’, zegt VVN-woordvoerder Rob Stomphorst. Het zou helpen als er meer waarschuwingen komen over waar een limiet van 30 kilometer per uur geldt, blijkt uit het onderzoek. VVN wil daarom meer borden langs de weg, en wegen desnoods anders inrichten zodat automobilisten zich beter aan de limiet zullen houden.

VVN roept gemeenten op om vaart te maken met de invoering van de snelheidsnorm van 30 kilometer per uur. Drie jaar geleden bleek al dat een meerderheid van de Tweede Kamer vóór die limiet is overal in de bebouwde kom. De voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wilde daar toen niet mee aan de slag, omdat gemeentes hier volgens haar zelf over gaan en ook al vaak zo'n maximum invoeren. In de bebouwde kom geldt voor 70 procent van de wegen al een limiet van 30 kilometer per uur.