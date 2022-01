Française krijgt 35 bekeuringen, maar geen boete ‘omdat ze niet weet wat trajectcontrole is’

Wie te hard rijdt, riskeert in Frankrijk puntenaftrek en al dan niet een forse boete. De laatste jaren worden veel snelheidsovertreders automatisch bekeurd via trajectcontroles. Deze versturen automatisch bekeuringen nadat op basis van infraroodcamera’s, snelheidsdetectoren en beeldverwerking wordt berekend hoe snel auto's rijden tussen twee punten op de weg. De eerste trajectcontroles van dit type werden in 2012 in gebruik genomen op de Franse wegen.

Totaal 2600 euro aan boetes

Maar het is duidelijk dat sommige chauffeurs zich nog steeds niet bewust zijn van de werking van deze radars. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een jongedame die van oktober 2020 tot maart 2021 dagelijks gebruik maakte van de RN57, nabij Besançon, om naar het werk te gaan. De 22-jarige bestuurder beging volgens het Franse Motor1 maar liefst 35 snelheidsovertredingen op deze weg, ter waarde van in totaal 2600 euro.

Het probleem was dat de eerste bekeuringen pas enkele maanden na de eerste overtreding bij haar binnendruppelden. Toen ze eenmaal op de hoogte was van haar snelheidsovertredingen, besloot de jonge vrouw de strijd aan te gaan met de steun van haar vader. In de rechtbank legde ze uit dat ze niet wist hoe de trajectcontrole werkt. Toen ze haar eerste proces-verbaal binnen had gekregen, was ze naar eigen zeggen direct gestopt met te hard rijden.

Niet binnen redelijke termijn verzonden

En ondanks het feit dat ‘een ieder wordt geacht de wet te kennen’, was de rechtbank uiterst coulant. Zo coulant zelfs dat ze de boete van 2600 euro niet hoefde te betalen en alle punten van haar rijbewijs mag behouden. Hoewel er in de wet geen termijn is voorzien, erkent de rechtbank dat de bekeuringen niet binnen een redelijke termijn zijn verzonden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: