Geannuleerde beursstand van Volkswagen in Genève nu alsnog virtueel te bezoeken

Wie naar de speciale website gaat, ziet de beursstand precies zoals Volkswagen die bedacht had voor de autoshow in maart. ,,Dit bewijst eens te meer dat speciale situaties vragen om speciale oplossingen”, aldus Jürgen Stackmann, lid van de raad van bestuur van Volkswagen. ,,We zijn ervan overtuigd dat we, naast echte shows, in de toekomst nog meer mensen gaan bereiken via virtuele shows.”