Geen celstraf voor inbouwen 'verborgen ruimtes' in auto's door garagehouder

Een garagehouder in Soest is woensdag door de Utrechtse rechtbank vrijgesproken van het inbouwen van verborgen ruimtes in voertuigen voor de smokkel van drugs. Wel krijgt hij een taakstraf omdat in zijn zaak drugs in een plafond werden gevonden.

De politie viel in november 2018 bij de garage binnen. Het was het sluitstuk van een onderzoek dat begin dat jaar was gestart naar aanleiding van anonieme tips. Volgens een tip uit het criminele milieu bouwde de garagehouder tegen betaling van 3000 tot 5000 euro geheime drugscompartimenten op maat in voertuigen in. Het garagebedrijf was maandenlang geobserveerd waarbij opviel dat er regelmatig auto’s met buitenlandse kentekens kwamen.

200.000 euro aangetroffen in verborgen ruimte

Bij de inval stond in de garage een auto op de brug, waar volgens de politie net een verborgen ruimte was ingebouwd. Daarnaast had de Franse politie in juni 2018 200.000 euro aan briefgeld aangetroffen in een verborgen ruimte in een auto, die enkele maanden eerder door de garagehouder was geëxporteerd. Ook ontdekte de Franse douane een verborgen ruimte in een andere wagen, die op weg was naar Engeland. Die auto was een week eerder nog door de politie bij de garage in Soest gefilmd.

‘Andere criminele of legale reden’

Volgens de officier van justitie had de garagehouder zich met het inbouwen van de geheime ruimtes schuldig gemaakt aan het voorbereiden van drugssmokkel, maar de rechtbank deelt die mening niet. Volgens de rechters blijkt uit het dossier niet dat de garagehouder ‘de bewuste kans’ had aanvaard dat de auto’s voor het vervoer van drugs zouden worden gebruikt. ,,Voor het inbouwen van verborgen ruimtes kan ook een andere criminele of legale reden zijn”, aldus de rechtbank. Tegen de verdachte was twee jaar celstraf geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.

Drugs in boodschappentas

Wel kreeg de garagehouder 150 uur werkstraf opgelegd voor het bezit van drugs die werden aangetroffen in een plastic boodschappentas achter het systeemplafond. Volgens de verdachte moet de tas daar door iemand anders zijn neergelegd, maar dat vindt de rechtbank niet aannemelijk. In de tas zat ook het kentekenbewijs van een auto die op naam van zijn echtgenote had gestaan.

