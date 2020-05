Geen enkele Volvo kan nu nog harder dan 180 km/u

De maatregel was al eerder aangekondigd, maar is nu definitief ingevoerd. Ook levert Volvo elke nieuwe auto voortaan standaard met een Care Key. Met deze slimme autosleutel kan de autobezitter onder andere de topsnelheid van zijn auto beperken voordat hij die uitleent aan een ander, bijvoorbeeld een zoon of dochter die nog maar net het rijbewijs heeft gehaald en minder ervaren is in het verkeer.

Dodelijke ongevallen

Een snelheid van 180 km/u, de nieuwe limiet van Volvo, is in Europa alleen in Duitsland toegestaan. En zelfs daar is het aantal snelwegen zonder snelheidslimiet in de afgelopen jaren flink ingeperkt. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) is te hard rijden wel nog steeds een belangrijke veroorzaker van veel verkeersongevallen. Naar schatting wordt een derde van de dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid, al gaat het daarbij vaak om aanrijdingen binnen de bebouwde kom. Op snelwegen, waar doorgaans het hardst wordt gereden, komen ongevallen het minst voor.