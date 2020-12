Geen grap: eerste onderzeese verkeersrotonde ter wereld is klaar voor gebruik

De rotonde maakt deel uit van een nieuwe, 11 kilometer lange tunnel onder de oceaanbodem die twee van de 18 Faeröer-eilanden met elkaar verbindt. De rotonde is niet alleen functioneel, maar is ook bedoeld als kunstwerk dat automobilisten kunnen bewonderen terwijl ze van het ene eiland naar het andere reizen.

In 2014 keurde het Faeröerse parlement plannen goed om de tunnel te bouwen met de bedoeling de hoofdstad Tórshavn te verbinden met twee punten op het eiland Eysturoy: Runavik en Strendur. Dit verkort de rijtijd van meer dan een uur naar slechts 16 minuten. Een tweede tunnel in aanbouw zal Streymoy verbinden met een ander eiland, Sandoy.

Het project is de grootste infrastructuuruitbreiding op de Faeröer ooit, met een geschatte kostprijs van ruim 53 miljoen euro tussen 2014 en 2024. De opening van de rotonde is op 19 december, op voorwaarde dat deze de veiligheidstests doorstaat. De Faeroër is een autonoom onderdeel binnen het Koninkrijk Denemarken en ligt boven Denemarken in de noordelijke Atlantische Oceaan.