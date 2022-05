Geen grap: het nieuwe autostuur ‘yoke’ zit dit jaar al in de nieuwste auto's

Mijn Allessie De oranje General Lee van Marck trekt veel aandacht: ‘Heel de camping liep uit’

Marck Harteveld (52) was op jonge leeftijd helemaal in de ban van General Lee. Kenners weten dat het niet gaat om een of andere militair, maar om de Dodge ’69 Charger waarin The Dukes of Hazzard-boys Bo en Luke iedereen te snel af waren. Daar kwam in ’95 een Harteveld-boy bij.

29 april