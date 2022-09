‘Geen rijbewijs voor mannen onder 21 jaar’, vinden deze Australische veiligheidsexperts

Een handvol verkeersveiligheidsexperts in de Australische staat New South Wales vindt dat mannen een rijverbod moeten krijgen tot ze 21 zijn. De leeftijdscategorie van mannen tot 25 jaar is ver oververtegenwoordigd bij verkeersongevallen.

De club heeft een voorstel hiertoe ingediend bij de regering van New South Wales, een zuidoostelijke provincie in Australië, en stelt dat er meer moet worden gedaan om het aantal verkeersdoden terug te dringen. Een van die manieren is het opschroeven van de minimumleeftijd voor het verkrijgen van een rijbewijs voor mannen naar 21 jaar.

Ann Williamson, emeritus hoogleraar en voorzitter van het Australiasian College of Road Safety, merkt op dat bestuurders onder de 25 jaar in New South Wales verantwoordelijk zijn voor bijna 25 procent van de ongevallen, terwijl ze slechts 15 procent uitmaken van het totale aantal automobilisten. Ze zegt dat er meer moet worden gedaan om het aantal ongevallen te verminderen, veroorzaakt door jonge automobilisten. Onder meer door hen beperkingen op te leggen.

‘Vooral in eerste zes maanden extra risico’

Dit jaar zijn tot nu toe 155 mannelijke en 48 vrouwelijke verkeersdoden gevallen in New South Wales. Tussen 2011 en 2021 stierven bijna drie keer zoveel mannen bij verkeersongevallen als vrouwen. ,,Vooral in de eerste zes maanden na het behalen van hun rijbewijs lopen mannen veel risico op een ongeval", zo zei Williamson tegen de Britse krant The Guardian.

Volgens haar zijn de wegbeheerders en de beleidsmakers op de hoogte van het probleem en is er een aantal beperkingen ingevoerd voor onervaren en beginnende jonge bestuurders. ,,Maar het is duidelijk niet genoeg. Ongetwijfeld zullen sommige beginnende bestuurders beter zijn dan andere, maar het zou goed zijn als jonge mannen pas hun rijbewijs mogen halen als ze 21 of 22 zijn. Dit is zeer controversieel, maar het is wel iets om over na te denken.”

'Tijd voor gendergerichte benadering’

Professor Rebecca Ivers van de Universiteit van New South Wales is een expert op het gebied van letselpreventie en is van mening dat een gendergerichte benadering het aantal ongevallen kan doen dalen. ,,Mannen zijn al vanaf dat we kunnen kruipen oververtegenwoordigd bij het oplopen van letsel. Bij autorijden is dat niet anders en ik denk echt dat we hier onderscheid moeten maken tussen mannen en vrouwen.”

