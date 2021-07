Geheim nieuw model van MG ontdekt: komt Chinees merk met nóg een SUV?

Het van oorsprong Britse automerk MG (dat tegenwoordig uit China komt) werkt achter de schermen alweer aan een nieuwe SUV. Dat meldt AutoWeek. De auto gaat naar verluidt ‘MG One’ heten. Het is echter de vraag of er ruimte is in de Nederlandse showrooms, naast de huidige MG-modellen ZS EV, EHS en Marvel R.

AutoWeek ontdekte foto’s van de tot nu toe onbekende MG in de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Transport. Afgaand op deze eerste afbeeldingen (en de letters op de achterklep) gaat de auto straks als MG One door het leven.

De informatie die MG indiende bij de Chinese autoriteiten spreekt over een lengte van 4,58 meter, terwijl de afstand tussen de voor- en achterassen (de wielbasis) 2,67 meter zou beslaan. Daarmee is de lengte nagenoeg identiek aan de 4,57 meter lange SUV van MG die in Nederland rondrijdt als EHS. Deze ‘Electric Hybrid SUV’ is het tweede model van de Chinese fabrikant in ons land, naast de compactere ZS die louter met een elektrische aandrijflijn leverbaar is.

Daarnaast staat een compacte elektrische stationcar (de MG5) op stapel en later dit jaar voegt de fabrikant nóg een elektrische SUV toe, die Marvel R gaat heten. Die auto staat hoger op de ladder dan de andere modellen: hij is luxer en groter dan de ZS, heeft een hogere vanafprijs en zou zo’n 400 kilometer per laadbeurt moeten halen. Bovendien heeft MG al verklapt dat deze Marvel R (net als bijvoorbeeld de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6) voorzien wordt van ‘vehicle-to-load’, een systeem waarmee je andere elektrische apparaten kunt laden met stroom uit de accu’s in de auto.

Sportiever

Waar MG de One precies wil plaatsen tussen deze andere modellen, is vooralsnog onduidelijk. Volgens AutoWeek kan de scherpere vormgeving van de auto – denk aan de lagere neus en de snel aflopende daklijn – erop duiden dat MG wil aanhaken bij de trend van sportiever georiënteerde SUV’s. Renault doet bijvoorbeeld hetzelfde met de nieuwe Arkana en ook bij de duurdere merken zijn zogenoemde coupé-SUV’s razend populair.

Onze autoredactie heeft de Nederlandse vertegenwoordiging van MG ondertussen om een reactie gevraagd over het ontdekte model. Daaruit blijkt dat er voorlopig geen concrete plannen zijn om de One naar ons land te halen: ,,Dit model komt alleen op de markt met verbrandingsmotoren en dat past niet langer bij de Europese strategie van ons merk. Elke MG voor Nederland heeft (gedeeltelijk of volledig) elektrische aandrijving, waarbij de volledig elektrische modellen steeds prominenter worden. Wij richten ons daarom op de komende Marvel R, wat ook voor Nederland een ontzettend belangrijke auto wordt. Ook de reeds aangekondigde MG5 dichten we grote kansen toe. Over die elektrische stationwagon brengen we komende september meer informatie.”

