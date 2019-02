Gele natriumlamp langs rijksweg ingeruild voor hagelwit ledlicht

‘Gesjoemel Volkswagen is een materiële fout’

20:00 Het Duitse Bundesgerichtshof heeft de sjoemelsoftware in auto's van autoconcern Volkswagen bestempeld als een materiële fout. De hoogste Duitse rechter meldde dat op zijn website in een bericht over een geannuleerde hoorzitting. De eiser in die zaak schikte met VW, waardoor de zitting niet doorging.