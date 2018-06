Gelukt: naar de andere kant van de wereld met een elektrische auto

Na ruim twee jaar is het de Nederlander Wiebe Wakker gelukt om met zijn elektrische auto Sydney te bereiken. Wakker vertrok op 15 maart 2016 en schrijft geschiedenis als de eerste Nederlander die naar de andere kant van de wereld rijdt in een elektrische auto. Daar waren 827 dagen voor nodig.

Voor zijn reis doorkruiste Wakker 33 landen. Onderweg was hij afhankelijk van de inkomsten vanuit sociale media en bijdragen van derden die hem wilden ondersteunen. Wakker’s project ‘Plug Me In’ is gebaseerd op de samenwerking tussen mensen waarbij iedereen zijn eigen inbreng heeft. Op de website plugmeinproject.com had iedereen de mogelijkheid Wakker te ondersteunen met een maaltijd, een dak boven zijn hoofd of een stopcontact om zijn elektrische auto op te laden. De route werd bepaald aan de hand van deze aanbiedingen en dit leidde Wakker kriskras over de wereld, zonder geld, maar - zoals hij zelf omschrijft - met een hoger doel.

Tot nu hebben meer dan 1.450 mensen uit 45 landen bijgedragen aan het project en dit leidde tot onverwachte ontmoetingen met een minister in Duitsland, sjeiks in de Emiraten en een koninklijke familie in Maleisië.

VW Golf

Wakker ziet zijn reis als een missie om de mythe weg te nemen dat elektrische voertuigen niet hetzelfde uithoudingsvermogen hebben als benzine- en dieselauto's. Hij heeft inmiddels 66.000 kilometer afgelegd in zijn omgebouwde, elektrische Volkswagen Golf Variant stationwagon, met een reikwijdte van 200 kilometer.

,,De transitie naar elektrisch rijden gaat niet snel genoeg, mede door de vele vooroordelen die erover bestaan'', meent Wakker. ,,Mensen denken dat elektrische auto's niet betrouwbaar zijn en dat je er geen lange afstanden mee kunt afleggen. Als ik met een stekkerauto naar de andere kant van de wereld kan rijden, waarom kunnen wij ze dan niet gebruiken om er mee naar de supermarkt te rijden?''

Opgelucht

Wakker kwam al op 30 mei aan in Darwin met een vliegtuig vanuit Oost-Timor maar is pas vandaag herenigd met zijn auto, de Blue Bandit, toen die werd vrijgegeven door de Australische douane.