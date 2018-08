Gemaakt van Lego-steentjes: Bugatti op ware grootte die echt kan rijden

Lego biedt wel vaker reproducties van bekende automodellen aan in zijn kleine bouwblokjes. Van de Bugatti Chiron bestaat al een kleine Lego-variant. Maar een rijdende Bugatti op ware grootte was er nog niet. De 1.500 kilo wegende bouwkit komt voorlopig niet naar de speelgoedwinkel, want hij zou meer dan 90.000 euro moeten kosten.

Volledig scherm © lego

Je kunt daadwerkelijk plaatsnemen in de sportwagen, maar een rit op hoge snelheid zit er niet in. Met zijn topsnelheid van 29 km/u word je zelfs door fietsers ingehaald. Toch is het fijn om te zien dat veiligheid boven alles gaat en dat de enige echte Chiron-testcoureur Andy Wallace tijdens het testen van het Lego-model gewoon zijn helm op had, zoals te zien is op deze video.

Volledig scherm © Lego

Het kunststof model is een prestige-project van Lego en bestaat uit meer dan een miljoen onderdelen in 339 vormen en formaten. Voor het project werden 58 soorten blokjes op maat gemaakt. Het ‘bewegende’ gedeelte werkt via 2.304 kleine Lego-elektromotoren, die samen iets meer dan 5,3 pk vermogen en een koppel (trekkracht) van 92 Nm ontwikkelen. De velgen zijn afkomstig van een echte Chiron.

