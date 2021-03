Gerard mag blijven rijden tot hij 105 jaar oud wordt: ‘Heel blij mee’

Met kwieke tred beent de eeuweling achter de fotograaf aan naar buiten. Soepeltjes stapt hij in zijn Fiat Panda, zet hem in zijn achteruit en rijdt de bolide de garage uit. En dat terwijl de eeuweling twaalf jaar geleden, op de ook al respectabele leeftijd van 88 jaar, werd aangereden door een auto en op drie plaatsen zijn been brak. ,,Daar”, wijst hij uit het raam, ,,daar liep ik. Hier vlakbij langs de weg. De automobilist zag me niet. Het was een wagen met aanhanger en ik kwam onder de aanhanger terecht.”