Gevaarlijk of geniaal? ‘Robotauto’ stuurt zichzelf dwars door New York

Mobileye, dat is opgericht in Israël maar inmiddels deel uitmaakt van de Amerikaanse technologiegigant Intel, werkt al heel wat jaren aan zelfrijdende voertuigen. Daarbij beweegt een auto dus niet door menselijke handelingen, maar wordt het voertuig gestuurd door input van onder meer camera’s, sensoren en radarsystemen. Het bedrijf test de technologie over de hele wereld: eerder reden er al zelfrijdende auto’s door de Israëlische hoofdstad Jerusalem en inmiddels is Mobileye het eerste bedrijf ter wereld dat ook in New York mag testen.

Een ritje door het bruisende stadscentrum van de Amerikaanse metropool behoort tot de meest uitdagende opdrachten die een zelfrijdende auto kan uitvoeren, zegt professor Amnon Shashua, de ceo van Mobileye. ,,Dit is de grootste en drukste stad van Noord-Amerika. Door een auto hier de weg op te sturen, kunnen we uitstekend laten zien hoe veel mogelijkheden onze technologie voor autonome voertuigen biedt. Het rijden in zulke complexe verstedelijkte gebieden is een cruciale stap om te testen – en te bevestigen – hoe goed onze systemen op hun taak berekend zijn.”

Volledig scherm Hoe voorspelt een autonome auto het gedrag van voetgangers? Het is een van de vraagstukken in het onderzoek van Mobileye. © Mobileye

Gevaren

In de ruim veertig minuten durende video van Mobileye is inderdaad goed te zien hoe de grondig verbouwde Ford Mondeo (die in Amerika als Fusion te koop is) zonder noemenswaardige problemen door het drukke verkeer van New York rijdt. In de overvolle straten, zo benadrukt het technologiebedrijf, moeten de systemen rekening houden met een enorme hoeveelheid potentiële gevaren. ,,Denk aan voetgangers, fietsers, ongeduldige en agressieve automobilisten, dubbel geparkeerde auto’s, wegwerkzaamheden, tunnels en bruggen.” Dat zijn zaken die de meeste menselijke bestuurders al voor een grote uitdaging stellen, maar in dit geval zat de bemanning van de Ford er alleen voor de zekerheid bij.

Het systeem van Mobileye maakt gebruik van een complex waarnemingssysteem om de wereld om de auto heen in de gaten te houden. In eerste instantie interpreteert de auto beelden van camera’s en sensorgegevens, waarna een ‘dubbele laag’ aan data wordt verzameld door radar en lasergestuurde lidarsystemen. Vervolgens moet een computer razendsnel berekenen wat de situatie rondom de auto is en hoe het systeem daarop moet reageren.

Volledig scherm De Ford die Mobileye gebruikt is voorzien van talloze extra camera's, radarsystemen en andere sensoren. © Mobileye

Met name het voorspellen van het gedrag van andere verkeersdeelnemers is lastig, zeggen de technici: ,,Menselijke bestuurders maken vrij automatisch en onbewust een voorspelling over het gedrag van bijvoorbeeld voetgangers, waarna zij hun rijgedrag daar op aanpassen. Wat gaat die paardenkoets doen, blijft die fietser netjes rechts, staat die auto wel echt geparkeerd of rijdt hij weg? Mensen beoordelen dat soort zaken instinctief, maar computers moeten er speciaal en heel nauwkeurig voor worden geprogrammeerd.” De video van het experiment laat zien dat de Ford zich onder meer laat leiden door het gedrag van auto’s vóór hem.

Uber

Mobileye heeft een primeur te pakken in New York, maar het bedrijf is slechts één van de vele technologieconcerns die zich richten op het ontwikkelen van zelfrijdende voertuigen. Zo richtte Google eerder dochterbedrijf Waymo op dat nog altijd veel aan het testen is, werken diverse automerken zoals Volkswagen, Volvo, Nissan en Ford aan zelfrijdende modellen en investeerde taxidienst Uber vele miljarden in de technologie. Inmiddels heeft Uber de ‘afdeling autonoom rijden’ afgestoten aan Aurora, nadat het bedrijf meerdere keren in opspraak kwam na incidenten met ‘autonome’ Uber-auto’s. In 2018 kwam een vrouw uit Arizona om het leven nadat zij werd aangereden.

Hoewel de test van Mobileye in New York dus verrassend soepel is verlopen, duurt het nog jaren voordat onze eigen auto’s ook volledig zelfstandig zullen rijden. Dat heeft overigens in veel gevallen met regelgeving te maken: zo versoepelde Duitsland enige tijd terug de regels voor auto’s die (zij het deels) zelfstandig kunnen rijden, maar zijn die versoepelingen in Nederland nog niet van kracht. Het idee van de zelfrijdende auto is trouwens veel ouder dan je wellicht denkt: al in 1939 onthulde uitvinder Norman Bel Geddes zo’n voertuig op de New York World’s Fair. Zijn auto had geen ingewikkelde computers aan boord, maar kon zelfstandig ‘rijden’ door een spoor van magneten in het wegdek te volgen.

Volledig scherm Al sinds 2016 test Volvo met zelfrijdende voertuigen, zoals deze XC90 die werd ontwikkeld in samenwerking met Uber. Zo'n zelfde auto was in 2018 nog betrokken bij een dodelijk ongeluk in Arizona © Volvo

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

autoverzekering Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.