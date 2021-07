Goedkoper met de taxi: Uber krijgt steeds meer concurrentie van dit bedrijf

Taxidienst Uber krijgt op steeds meer plekken in Nederland concurrentie van Bolt. Het internationale taxiplatform zegt efficiënter te werken, waardoor het voor de chauffeur én passagier voordeliger is.

Na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is Utrecht de vierde stad in Nederland waar Bolt actief is. Het concept is hetzelfde als Uber: via een app kunnen passagiers eenvoudig een taxi bestellen. Op het moment dat iemand ergens om een rit vraagt, krijgt de dichtstbijzijnde taxichauffeur een melding. Als die op dat moment niet kan, gaat de rit naar de eerstvolgende in de buurt. Betalen kan in de auto via pin.

Bolt werd in 2013 in Estland opgericht als Taxify. In 2015 was het bedrijf kort actief in Amsterdam, maar het trok zich na de pilot weer terug. Onder de nieuwe naam Bolt is het bedrijf inmiddels actief in 40 landen. In een aantal landen in Oost-Europa en Afrika is Bolt marktleider, zegt directeur Lars Speekenbrink.

De prijzen zijn voor passagiers lager dan bij Uber, stelt Speekenbrink. ,,De economische waarde aan beide kanten van de dienst is hoger; voor de chauffeurs is de commissie die ze afstaan, lager. Dan kan omdat we lage overheadkosten hebben. In het kantoor in Nederland werken bijvoorbeeld maar drie mensen.’’

Volledig scherm Taxidienst Uber krijgt op steeds meer plekken concurrentie van Bolt © AP

Ritje naar Ikea

De ritprijs hangt af van het aantal kilometers, de reistijd en het type auto. Neem ritjes in Utrecht, de stad waar Bolt dus net is geïntroduceerd: de laagste prijs voor een ritje tussen bijvoorbeeld de Neude en winkelcentrum Overvecht is een kleine 10 euro, tussen het Julianapark in Zuilen en de Ikea op de meubelboulevard een paar euro meer. De minimumprijs voor een rit is 6 euro. Luxere en elektrische taxi’s zijn duurder.

In Utrecht hebben zich inmiddels meer dan honderd chauffeurs aangemeld. In andere steden is de dienst zo in trek, dat er een tekort is aan chauffeurs, zegt Speekenbrink. ,,Tijdens de coronacrisis was er minder werk voor taxichauffeurs en hebben veel van hen ander werk gezocht.’’

Wie een avond vrij heeft, kan niet zomaar taxichauffeur gaan spelen. De chauffeurs moeten een diploma hebben en de auto moet geregistreerd zijn als taxi en dus een blauw kenteken hebben. Ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is vereist. In de praktijk werken veel chauffeurs als zzp’er voor verschillende taxibedrijven en -platformen, ziet Speekenbrink. Voordeel daarvan is dat de taxichauffeurs ontheffing hebben om op de busbanen te rijden.

Uitgaansavonden

De meeste vraag naar taxi’s in Utrecht verwacht Bolt tijdens de uitgaansavonden in het weekend. ,,In andere steden zien we dat taxi’s ook steeds meer gebruikt worden voor woon-werkverkeer. Bijvoorbeeld door mensen die geen auto hebben en vaak op de fiets gaan, maar bij slecht weer een taxi bestellen.’’

Dit ritprijzen zijn overigens ‘dynamisch’ en kunnen aangepast worden op vraag en aanbod. ,,Zie het als een marktplaats. Als er bijvoorbeeld veel vraag is naar ritten, maar weinig chauffeurs, dan kan de marktwerking zijn werk doen. De prijzen worden dan iets hoger, waardoor meer chauffeurs hun diensten willen aanbieden.’’ Het inkomen van chauffeurs hangt sterk af van de hoeveelheid ritten die ze maken. Chauffeurs die veel rijden, kunnen 1000 tot 1500 euro per week verdienen, zegt Speekenbrink.

Bolt wil een centrale rol spelen in de mobiliteit in steden, waardoor een eigen auto niet meer vanzelfsprekend hoeft te zijn. Het platform wil ook elektrische deelsteps gaan verhuren, maar de Nederlandse voertuigenwetgeving zit nog dwars. Met concurrerende bedrijven lobbyt het bij het Rijk om elektrische steps toch toe te laten op de weg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.