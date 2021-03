Goedlachse TopGear-presentatrice en racelegende Sabine Schmitz overleden

Sabine Schmitz was een van de favoriete co-presentatoren van fans van het tv-programma Top Gear. Vanaf 2004 was ze van tijd tot tijd te zien in de show. Ze debuteerde in 2002 in een programma van ex-Top Gear-presentator Jeremy Clarkson over de Ringtaxi. Ze was ook te zien in andere tv-shows, zoals Fifth Gear.