Google Maps waarschuwt als taxichauffeur je probeert op te lichten

Het is een wereldwijd probleem: malafide taxichauffeurs die onnodig een forse omweg maken om de ritprijs te verhogen. Toeristen zijn vaak niet vertrouwd met de afstanden in een vreemde stad en ruiken geen onraad tot het hoge eindbedrag verschijnt.



Als het aan Google ligt, behoren zulke praktijken binnenkort tot het verleden. Het bedrijf experimenteert namelijk met een nieuwe functie, spotte XDA Developers. Dankzij het nieuwe onderdeel, genaamd ‘Stay Safer’, krijgen gebruikers automatisch een melding wanneer de taxi meer dan 500 meter van het ‘logische’ traject afwijkt.



Hoe het systeem precies werkt, is onduidelijk. Logischerwijs zou de passagier de app aan moeten hebben staan met een geplande route. Het lijkt erop dat de functie voorafgaand aan de rit moet worden geactiveerd. Door de melding wordt de gebruiker zich dan bewust van de mogelijke oplichting.



De functie wordt momenteel alleen getest in India, waar enkele verkrachtingszaken rond taxichauffeurs en vrouwelijke klanten tot grote verontwaardiging leidden. Of en wanneer 'Stay Safer’ wereldwijd wordt uitgerold, is nog niet bekend.