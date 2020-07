Gratis app moet auto’s waarschuwen voor naderende voetgangers

TomTom keldert mee met au­to-industrie

7:49 De coronacrisis blijft de resultaten van TomTom onverminderd hard raken. De Amsterdamse navigatiedienstverlener zag de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar met 41 procent dalen en zette een verlies in de boeken van 62 miljoen euro. Volgens het bedrijf zelf is wel sprake van een verbetering na het dieptepunt in april.