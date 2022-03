Gratis pechhulp voor gevluchte Oekraïners, maar niet iedereen is daar blij mee

Gratis hulp

,,Het is beleid bij ons dat we vluchtelingen uit Oekraïne gratis helpen”, zegt woordvoerster Sanne Over van de ANWB. ,,Helaas konden we dat gezin langs de A67 niet meteen helpen, maar als het wel lukt, berekenen we geen kosten. Ook onze zusterclubs in Duitsland en Oostenrijk hebben besloten geen kosten te rekenen voor vluchtelingen uit Oekraïne.” Pech is niet ongewoon bij de vluchtelingen, aangezien veel van de voertuigen waarmee ze rijden niet altijd in nieuwstaat verkeren en vaak al heel wat kilometers hebben gereden.