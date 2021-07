‘Groene’ minister Duitsland verruilt elektrische auto stiekem voor benzinemodel

Over vijf jaar zijn alle nieuwe Au­di-modellen elektrisch, maar voor China wordt een uitzonde­ring gemaakt

23 juni Audi stopt in 2026 met het introduceren van nieuwe automodellen met benzine- of dieselmotoren. Voor het zover is, wil Audi nog één keer pronken met een motor die fossiele brandstoffen gebruik: ,,Audi’s laatste verbrandingsmotor zal de beste zijn die we ooit gebouwd hebben”, aldus CEO Marcus Duesmann.