Groot onderhoud aan brug in A12 bij Utrecht gaat wéér tot files leiden: ‘Dit is een grote ingreep’

KEIVERLIEFD OP MIJN AUTO Laurie heeft een authentie­ke brandweer­bus, maar ze mag er niet in rijden: ‘Ben drie keer gezakt’

Hij is groot, rood en valt lekker op: om de oude Mercedes-brandweerbus van Laurie Drieënhuizen kan je moeilijk heen. Haar bus is haar grote trots én de inspiratie voor haar bedrijf BusGordijn, al is er wel een dingetje: ze kan er zelf niet in rijden. Laurie heeft namelijk helemaal geen rijbewijs.

25 april