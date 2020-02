Grootspraak volgens BMW: de 2-Serie Gran Coupé maakt zijn beloftes niet helemaal waar

Nog niet zo lang geleden durfden de luxere autofabrikanten hun handen niet te branden aan compacte sedannetjes. De meeste mensen die een kleine auto willen, kiezen (zeker in Europa) over het algemeen toch eerder voor een hatchback met een rechte achterklep. Maar toen presenteerden Audi en Mercedes-Benz in 2013 respectievelijk de A3 Limousine en de CLA. En wat bleek? Beide modellen verkochten beter dan hun makers vermoedden. De kleine sedan was weer hip.

Inmiddels staat bij Mercedes de tweede generatie CLA in de showrooms (zelfs naast de vrijwel even grote, maar minder uitgesproken A-klasse Limousine) en komt Audi binnenkort met de nieuwe A3, die ook weer als vierdeurs zal verschijnen. Bij de grote concurrent BMW bleef het al die jaren stil. Tot nu, want deze 2-Serie Gran Coupé is een directe concurrent voor de A3, CLA en A-klasse.

Volledig scherm Duidelijk anders dan een 1-Serie: de neus en grille zijn aangepast, net als de bumpers en natuurlijk de daklijn © BMW

Meer mantelpak

Hoewel hij (gezien het aantal deuren en de korte achterklep) niet helemaal op zijn plaats is, kiest BMW bewust voor de aanduiding Gran Coupé. Die doet immers denken aan overdadig luxe avonden aan de boulevard van Saint-Tropez. Een wereld vol glitterjurkjes, champagne en valet parking. De benaming past bij de grootste en duurste modellen van BMW, zoals de recente 8-Serie; auto’s van zo’n anderhalve ton, gereden door mensen die willen laten zien dat ze het gemaakt hebben.

De realiteit van de 2-Serie Gran Coupé is een stuk nuchterder. Deze BMW staat straks niet te schitteren bij een dure strandtent in Zuid-Frankrijk, maar zal zijn dagen vooral vullen door beginnende BMW-rijders met iets meer elegantie van en naar hun kantoorpanden te brengen. De 2-Serie is meer mantelpak dan glitterjurk, meer latte macchiato dan champagne, meer vrijdagochtendspits dan valet parking.

Volledig scherm BMW wilde de daklijn zo laag mogelijk houden © BMW

Dat neemt niet weg dat deze BMW zich richt op mensen die iets méér willen. Zo straalt de Gran Coupé ontegenzeggelijk meer stijl uit dan de 1-Serie waarop hij is gebaseerd. De neus is spitser vormgegeven, de daklijn lager en het silhouet gestrekter. Voor het ‘echte coupé-gevoel’ ontbreken de stijlen rond de portierruiten en de achterkant – standaard voorzien van een zwarte sierstrip over de hele breedte – lijkt bewust veel op die van de grote 8-Serie. Aan uitstraling geen gebrek…

Sedan Coupé

Zoals gezegd: een echte coupé kunnen we deze 2-Serie niet noemen. Daarvoor heeft hij twee deuren te veel, terwijl het kleine achterklepje hem ‘gewoon’ een sedan maakt. Hij had dus beter ‘Sedan Coupé’ kunnen heten. De laadopening van de bagageruimte is niet hoog dus met grote spullen wordt het passen en meten – ondanks het feit dat je 50 liter meer bagageruimte hebt dan in een 1-Serie. BMW heeft bewust niet gekozen voor een grote vijfde deur, zoals de 4-Serie Gran Coupé die bijvoorbeeld wel heeft. ,,De scharnieren in het dak zouden de lage daklijn onmogelijk maken, of de hoofdruimte achterin enorm beperken.”

Volledig scherm De achterklep opent niet wijd. Voor het vervoeren van grote spullen moet je dus geen Gran Coupé hebben © BMW

Die keuze is verstandig, want de ruimte achterin houdt zeker rondom het hoofd niet over. De achterportiertjes zijn bovendien erg smal en de instap niet riant. Volgens het Duitse concern is deze Gran Coupé bedoeld voor koppels met ‘geen tot één kind’ en daar is geen woord aan gelogen: ondanks de aanwezigheid van goede veiligheidsvoorzieningen zoals Isofix en Top Tether, wil je hier niet met een kinderstoeltje in de weer.

Volledig scherm De instap naar de achterbank is niet riant, net als de hoofdruimte achterin trouwens... © BMW

Een echte BMW

Dat deze 2-Serie is bedoeld voor de mensen op de voorstoelen, blijkt wel uit de uitstekende zitpositie achter het stuur. Wat dat betreft is dit absoluut een echte BMW: de stoel kan prettig laag en is goed instelbaar, de stuurkolom laat zich uitgebreid verstellen en zo creëer je in no-time een plek waar je graag zit. De strakke en zakelijk getekende cockpit zit bovendien een beetje om de bestuurder heen, de 2 nodigt zeker uit tot een potje sturen.

Volgens sommige critici is de nieuwe 2-Serie echter ‘geen echte BMW’. Dat heeft alles te maken met de keuze van het merk om de compacte modellen voortaan te voorzien van voorwielaandrijving. Dat is voordeliger, lichter en compacter dan de gebruikelijke achterwielaandrijving waar BMW zo beroemd om was, maar volgens puristen stuurt het minder fijn.

Volledig scherm Het interieur is strak maar zakelijk, de zitpositie briljant © BMW

Ook hier wint de realiteitszin: wie driftend over een circuit wil glijden zal de achterwielaandrijving missen, maar tijdens de zoveelste 100-kilometer-per-uur-rit naar je lunchafspraak in Vianen merk je er vrijwel niets van. BMW voorziet de 2 van een sneller denkende tractiecontrole die ingrijpt zodra één van de voorwielen grip verliest. Hooguit voel je het stuur wat trekken bij vol gas in een krappe bocht, maar verder blijft de besturing mooi neutraal aanvoelen. Overigens is de Gran Coupé ook verkrijgbaar met xDrive-vierwielaandrijving, dat standaard is bij de sterkste versie, de M235i met 306 paardenkrachten.

Geen stekkers

Die topversie heeft de sterkste viercilinder turbomotor van BMW ooit onder de motorkap. Dat is indrukwekkend, maar in Nederland zullen we vooral de 218i, 216d en 220d zien. Die eerste is een fijne, stille benzinemotor met 140 pk (103 kW) en soepele reacties, terwijl de 220d met een 190 pk (140 kW) sterke viercilinder dieselmotor de prettigste dieselversie is: hij is zeer soepel, aangenaam sterk en mooi zuinig. De minder sterke 216d verschijnt later op de markt.

Opmerkelijk is het feit dat BMW voorlopig geen semi-elektrische versies van de 2-Serie aanbiedt. In tegenstelling tot de grotere 3-Serie en de X1, die wel als stekkerhybride leverbaar zijn, blijft het bij de 2 Gran Coupé bij benzine- en dieselmotoren. Ook een volledig elektrische versie staat niet op de planning.

Volledig scherm De sterkste M235i krijgt een sportiever uiterlijk met meer spoilers en dikkere bumpers © BMW

Met z’n veelbelovende naam blaast deze nieuwe BMW wellicht iets te hoog van de toren, maar ten opzichte van de technisch vrijwel gelijke 1-Serie biedt de 2-Serie Gran Coupé wel degelijk meer stijl, iets meer bagageruimte (en minder ruimte op de achterbank, dat blijft een misser) en vooral een aparter voorkomen. Er rijdt wel degelijk een andere auto dan een 1-Serie sedan, en die diversiteit op de weg kunnen we alleen maar toejuichen.

De onderscheidingsdrang mag wel wat kosten, vindt BMW blijkbaar: het scheelt zo’n 3.000 euro ten opzichte van een vergelijkbare 1-Serie. Waar je voor een 118i bijvoorbeeld 33.600 euro betaalt, vraagt BMW voor de 218i Gran Coupé ruim 36.700 euro. In het geval van de diesel: een 120d kost minimaal 43.800 euro terwijl de 220d Gran Coupé voor 46.400 mee naar huis mag. Later verschijnt ook nog een minder sterke 216d voor zo’n 42.200 euro, terwijl de sportievere en sterkere M235i met 306 benzine-pk’s niet minder dan 64.000 euro kost.

Volledig scherm De nieuwe BMW 2-Serie Gran Coupé © BMW

Volledig scherm Voor 'het echte coupé-gevoel': de raamstijlen zijn verdwenen © BMW