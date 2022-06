Grote kaalslag dreigt in openbaar vervoer, onderwijs slaat alarm

Tesla aange­klaagd door voormalige werknemers wegens ‘massaont­slag’

Twee ontslagen Tesla-medewerkers hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s. Volgens de twee maakt hun ontslag deel uit van een massaontslag van zeker 500 werknemers in de fabriek in Sparks, in de staat Nevada. En dat zou onwettig zijn, omdat het bedrijf de reorganisatie niet van te voren aankondigde.

21 juni