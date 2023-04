Grote kans dat jij met autobanden rijdt van dit bedrijf: ‘Hoe stiller de auto, hoe stiller de banden’

De Ford Capri keert terug, maar anders dan je denkt

De Ford Capri werd in 1969 geïntroduceerd als een soort Mustang voor de Europese autokoper. Het was een betaalbare vierzits coupé die was gebouwd op het onderstel van de Ford Taunus. De auto was een groot succes voor Ford en bleef tot 1986 in productie.