Had die schokdemper niet gratis vervangen moeten worden?

Mijn vrouw heeft een Opel Agila, inmiddels 5 jaar oud en met 15.000 km op de teller. Onlangs moest een schokdemper worden vervangen. Volgens ons is dat wel heel erg snel. Er is coulance op de rekening toegepast, maar dan nog vinden wij dat hij gratis vervangen had moeten worden. Wat vindt u?

Ik vind dat die schokdemper wel erg gauw kapot is, vooral ook gezien de lage kilometerstand. Maar na een jaar of vijf kunnen sommige kwetsbare onderdelen van een auto het gaan begeven. Onduidelijk is of deze demper een kwaliteitsprobleem had of dat hij wellicht ooit beschadigd is geraakt. Hoe dan ook, ik vind enige vorm van coulance gepast, maar denk niet dat u gratis vervanging had kunnen eisen.