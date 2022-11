Halflege showrooms bij autodealers: ‘Wat je weet te bemachtigen, is binnen twee weken weg’

Nieuwe paaltjes moeten voorkomen dat argeloze fietser tegen zo'n irritant rood-wit obstakel botst

Weg met die irritante paaltjes op het fietspad. Of zorgen dat je ze goed kunt zien in het donker, om te voorkomen dat een argeloze fietser er tegenaan knalt. In Schiedam is de aanval ingezet tegen deze vervelende obstakels.

