Handen van het stuur: niet bij Tesla, maar bij Mercedes vanaf volgend jaar toegestaan

Bij snelheden tot 60 km/h mag de bestuurder vanaf volgend jaar handenvrij rijden en op het centrale beeldscherm online shoppen, een film kijken of e-mails beantwoorden. In de praktijk komt de snelheidsbeperking erop neer dat het systeem hooguit in de file of bij wegwerkzaamheden kan worden gebruikt, want onder andere omstandigheden ben je op een snelweg verplicht om harder te rijden.

Hoe dan ook, Mercedes krijgt nu van de VN als eerste autofabrikant goedkeuring voor dit zogenoemde Level 3-systeem en dat mag een doorbraak worden genoemd. Het wil overigens nog niet zeggen dat het merk overal ter wereld deze technologie op de weg mag brengen. Elk land kan afzonderlijk bepalen of de chauffeur zijn handen daadwerkelijk van het stuur mag halen.

In Duitsland, waar Mercedes een grote rol speelt in de economie, is die toestemming inmiddels verleend door het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), de Duitse evenknie van de RDW. Maar ook in Duitsland geldt de goedkeuring slechts voor een beperkt aantal, speciaal hiervoor aangewezen snelwegtrajecten, met in totaal 1.391 kilometer lengte.

Alleen in de S-Klasse en EQS

In de eerste helft van volgend jaar zullen de Mercedessen S-Klasse en EQS (met Drive Pilot) deze vorm van autonoom rijden technisch mogelijk maken. Overigens zijn er al veel auto's, ook van andere merken, die op een snelweg grotendeels autonoom kunnen rijden. Maar geen enkel merk heeft tot nu toe toestemming gekregen om de handen langdurig van het stuur te halen. Meestal klinkt er daarom in de auto een waarschuwingspiep of schakelt het systeem automatisch uit, zodra sensoren constateren dat er bijvoorbeeld al een minuut lang geen hand aan het stuur heeft gezeten.

Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG: ,,Met deze mijlpaal bevestigen we opnieuw ons pionierswerk op het gebied van geautomatiseerd rijden. Voor het eerst in 136 jaar autogeschiedenis neemt de auto onder bepaalde omstandigheden de dynamische rijtaken over. We zijn ook verheugd dat Duitsland met deze goedkeuring zijn pioniersrol op het gebied van geautomatiseerd rijden voortzet.”

In onder meer China en de VS zijn momenteel uitgebreide testritten met het systeem aan de gang. De technologie wordt de komende jaren stapsgewijs in meer landen geïntroduceerd zodra ook daar de nationale overheid toestemming geeft.

Zo werkt de zelfrijdende Mercedes Wanneer de bestuurder de automatische piloot activeert, regelt het systeem de snelheid en afstand tot de voorligger, en houdt het de auto binnen de rijstrook. Daarbij wordt rekening gehouden met ongevallen of pechgevallen op de route en ook met verkeersborden. Het systeem reageert op onverwachte verkeerssituaties en handelt deze zelfstandig af, bijvoorbeeld met uitwijkmanoeuvres binnen de rijstrook of door remmanoeuvres. Het systeem maakt onder meer gebruik van LiDar (laser-radar), camera’s in de voor- en achterruit en microfoons. Het kan blauwe lichten en geluidssignalen van hulpverleningsvoertuigen detecteren en bevat ook een vochtsensor in de wielkasten, om de conditie rond het wegdek te meten. Als de bestuurder er niet in slaagt de controle weer over te nemen, remt het systeem de auto gecontroleerd en met gepaste vertraging af, tot stilstand. Tegelijkertijd worden de noodknipperlichten en ingeschakeld en vervolgens worden de hulpdiensten gealarmeerd. Het systeem ontgrendelt ook automatisch de portieren en ruiten om de toegang voor hulpverleners makkelijker te maken.

