Harry Styles en Brad Pitt spelen hoofdrollen in film over truckers

Het verhaal gaat over veranderingen in de wereld van truckchauffeurs. Er wordt bekeken of ze überhaupt wel nodig zijn aan boord van een vrachtwagen, of dat de trucks niet gewoon door middel van automatisering en kunstmatige intelligentie bestuurd kunnen worden.



In de film komen verschillende personages voorbij, onder wie een vakbondsvoorzitter, een jonge zakenman, een boer en een tech-miljonair. Het is nog niet bekend welke rollen Harry (26) en Brad (56) gaan spelen en wanneer de film uitkomt.