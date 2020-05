‘Heeft mijn Porsche een computerfout en moet ik dat accepteren?’

VRAAG & ANTWOORD,,Bij de aflevering van mijn Porsche Macan (2,0 liter viercilinder) meldde de boordcomputer dat ik 17.000 km of een jaar met de olie kon doen, terwijl de documentatie 30.000 km of 2 jaar voorschrijft. Het wordt door een sensor en de computer bepaald, zegt mijn dealer. Dat is niet waar: elke keer staat er weer 17.000 km of 1 jaar. Ik denk dat die computer verkeerd is geprogrammeerd. Dat kost mij elk jaar 400 euro aan olie. Moet ik dit zomaar accepteren?”, vraagt lezer Paul Pardon.