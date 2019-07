Helft Nederlanders ergert zich aan rijgedrag partner

Maar liefst 54 procent van de Nederlanders stoort zich aan het rijgedrag van hun partner. Voor een op de drie ondervraagden is de rijstijl van zijn of haar partner zelfs aanleiding voor een onderlinge ruzie.

Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.106 Nederlanders met een relatie, uitgevoerd door Panelwizard. Vrouwen ergeren zich met 59 procent het vaakst aan het rijgedrag van hun partner. Jonge vrouwen zijn met 64 procent het meest kritisch. Maar ook mannen ergeren zich met 50 procent regelmatig aan de stuurkunsten van hun wederhelft.

Volledig scherm Friezen en Groningers wonen vlak bij elkaar, maar reageren heel anders op de rijstijl van hun partners. © Acties.nl

Goedbedoeld advies

Vanuit de bestuurderskant is goedbedoeld advies een belangrijk punt van irritatie. Maar liefst 53 procent ergert zich weleens aan advies van zijn of haar partner met betrekking tot de rijstijl. Vrouwen zitten met 57 procent het minst te wachten op goedbedoelde opmerkingen over hun rijvaardigheid.

Het is wellicht dankzij al dit goedbedoelde advies, dat maar liefst dertig procent van de ondervraagden voorzichtiger rijdt wanneer hun partner bij ze in de auto zit. Ondanks het aanzienlijke percentage dat voorzichtiger rijdt wanneer hun partner naast hen in de auto zit, stapt zes procent van de ondervraagden liever niet in wanneer hun wederhelft achter het stuur zit. Mannen (acht procent) zijn hierover fors sceptischer dan vrouwen (slechts vier procent).

Volledig scherm Wie ergert zich het meest aan opmerkingen over zijn of haar rijstijl? © Acties.nl

Ingewikkelde handelingen

Volgens het onderzoek voert maar liefst één op de vijf Nederlanders liever geen ingewikkelde handelingen uit, zoals bijvoorbeeld fileparkeren, met hun partner op de bijrijdersstoel. Opvallend is het percentage vrouwen dat in het bijzijn van hun wederhelft liever geen gecompliceerde manoeuvres uitvoert. Dit is met 31 procent bijna drie keer zo hoog als het percentage mannen. Met maar liefst 44 procent spannen jonge vrouwen tot dertig jaar de kroon.