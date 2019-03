Help, doet mijn navigatie het na 7 april nog wel?

‘Aandacht verslapt in se­mi-autonome auto’

9 maart Totdat auto’s volledig autonoom zijn, moet de mens af en toe nog ingrijpen. Proeven laten nu zien dat we daar niet goed in zijn. De aandacht van proefpersonen in simulaties verslapte na verloop van tijd en zij reageerden steeds slechter op obstakels op de weg.