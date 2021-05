Henks DKW doet oude tijden herleven: ‘Mijn eerste kocht ik voor 850 gulden’

Toen Henk een garage bemachtigde in de buurt van zijn huis hoefde hij niet lang na te denken over de auto die erin moest staan. Het werd hoe dan ook de DKW F12 met de kenmerkende tweetaktmotor, een exemplaar uit 1963, die hij spotte in het clubblad van het automerk.



En puntgaaf

,,Volgens de folder, die ik nog heb, is dit de luxe uitvoering. Er zit zogenaamd airconditioning in. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Boven in het dashboard zit een roostertje en daardoor komt koude lucht naar binnen, dat noemden ze vroeger airconditioning. Grappig maar waar.”