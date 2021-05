Herrie veroorzakende verkeersaso's worden met nieuwe techniek aangepakt

Radicaal-link­se groep claimt aanslag op stroomka­bels naar bouwter­rein Te­sla-fa­briek Duitsland

26 mei Een Duits politieteam gespecialiseerd in de bestrijding van politiek gemotiveerde misdaad onderzoekt een brand in hoogspanningsstroomkabels naar Tesla’s in aanbouw zijnde ‘gigafabriek’ bij Berlijn. De eerste bevindingen wijzen op brandstichting. Op een links-extremistische site is een bericht verschenen waarin de aanslag wordt opgeëist, meldt de omroep RBB (Berlin-Brandenburg).