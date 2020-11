Het ongelofelijke verhaal van een Ferrari die voor 200 dollar te koop stond op eBay

Deze Ferrari 340, die ooit heeft meegedaan aan de 24 uur van Le Mans, had je in 1990 voor 200 dollar kunnen kopen op eBay. Alleen had je 'm waarschijnlijk niet als zodanig herkend. Nu komt er een tweede kans, helaas voor iets meer geld, bij veilinghuis Mecum.

De blauwe 12-cilinder Ferrari heeft in zes decennia veel meegemaakt: triomfen en nederlagen, verschillende conversies en een grondige restauratie. Nu is de auto compleet hersteld en ziet hij eruit zoals ‘ie in 1952 uit de fabriek kwam. Ferrari Classiche - het onderzoeksbureau van de Italiaanse sportwagenfabrikant - heeft de geschiedenis onderzocht en gedocumenteerd.

Een boek onthult de roerige geschiedenis van chassisnummer 0202A. In 1952 eindigden coureurs Andre Simon en Lucien Vincent als vijfde in deze auto tijdens de 24-uursrace van Le Mans. Vincent reed datzelfde jaar ook met deze auto op het circuit van Monthléry. Na de race-successen kwam chassis 0202A in de VS terecht. Destijds was er weinig respect voor oude racewagens. De Texaanse eigenaar verwijderde het onderhoudsgevoelige twaalfcilinder motorblok en zette er een degelijke Chevrolet V8 voor in de plaats.

Volledig scherm Ferrari 340 America © Mecum

Na een ongeval werd ook de originele kunststof Vignale-carrosserie vervangen. De Ferrari werd omgebouwd tot een open racewagen. Maar na beschadiging tijdens het transport, werd er een fiberglas carrosserie op het buizenframe geplaatst. De originele motor was ondertussen verkocht en naar Chicago. In 1963 loopt het spoor van de Ferrari uiteindelijk dood in Salt Lake City.

In 1990 staat de auto voor de eerste maal op eBay. Voor 200 dollar. Onherkenbaar als Ferrari, maar de nieuwe eigenaar ziet er een goede basis in voor een dragster racer. Hij is van plan het chassis in te korten, maar er komt niets van zijn raceplannen terecht en dus blijft de auto jarenlang verstoffen in een schuur. In 2006 staat de wagen opnieuw op eBay, ditmaal voor 26.912 dollar omdat de verkoper ervan overtuigd is dat het in de basis een Devin-sportwagen is.

Volledig scherm Ferrari 340 America © Mecum

De nieuwe eigenaar is een restaurateur uit Californië. Samen met een Ferrari-expert komt de koper erachter dat 0202A een van de 24 ooit gebouwde Ferrari's 340 America is. Daarop wordt de auto volledig herbouwd, de door Michelotti ontworpen Vignale-carrosserie nagemaakt en er wordt een 4.1 liter V12-motor geïnstalleerd. Ferrari Classiche certificeert de originele staat en geschiedenis van de auto met een boek en nu is de auto weer te koop. Ditmaal niet op eBay, maar via veilinghuis Mecum, dat het (nog) niet aandurft om een richtprijs te geven.

Volledig scherm Ferrari 340 America. © Mecum

Ben je ook op zoek naar een race-Ferrari voor 200 dollar? Waag dan hier je kans voor het tweedehands aanbod op gaspedaal.nl

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: