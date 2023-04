Het platform van een auto? Dat is véél meer dan alleen de bodemplaat

AUTO-EXPERTIn artikelen over nieuwe auto’s, zoals in de autotests op deze site, gaat het vaak over het platform van een auto. ‘Maar wat wordt daar precies mee bedoeld, alleen de bodemplaat?’, vraagt lezer André Dokman zich af. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.

Vraag: ‘Steeds vaker lees je dat fabrikanten gebruikmaken van hetzelfde platform voor meerdere modellen. Ik neem aan dat zo’n platform de bodemplaat is van een auto? Dat lijkt mij geen erg kostbaar onderdeel, of heb ik dat mis? En hoe komt het dan dat het zo’n duur onderdeel is van een auto, en welk percentage van de prijs van een auto neemt zo’n platform voor zijn rekening?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Het platform betreft de volledige technische basis van een auto. Daarbij gaat het dus zeker niet alleen om de bodemplaat, zoals weleens wordt gedacht. Het is de volledige technische architectuur die de basis vormt van het voertuig. Dan moet je denken aan alles wat er onder de auto zit, zoals de wielophanging, de aandrijflijn inclusief motor en batterijpakket, het remsysteem en de stuurinrichting. Maar ook allerlei elektronica, zoals de rijhulpsystemen inclusief camera’s en radars, of zelfs het infotainment. Alles bij elkaar is zo’n platform wel degelijk verreweg het duurste onderdeel van een auto. Het interieur en de carrosseriedelen zijn veel goedkoper.

Vroeger was zo’n platform gebonden aan één formaat auto. Maar tegenwoordig kunnen platforms eenvoudig groter of kleiner worden gemaakt, zodat er veel verschillende modellen op gebouwd kunnen worden. Zelfs de wielbasis of spoorbreedte kan worden gewijzigd. Kijk maar eens wat Volkswagen doet met zijn elektrische ID-modellen. De gezinsauto ID.3 is een heel andere auto dan de elektrische VW-bus ID.Buzz, maar staat op hetzelfde platform.

Wat er allemaal wel en geen deel uitmaakt van het platform, verschilt per fabrikant. Eén platform voor meerdere auto’s scheelt een autofabrikant in elk geval veel geld in de ontwikkelings- en productiekosten. Maar een nadeel is dat auto’s, zelfs als ze van verschillende merken zijn, veel op elkaar gaan lijken. Met het design valt dat nog wel weg te poetsen, maar meestal niet met het rijgedrag en andere karaktereigenschappen van de auto.’

