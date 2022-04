Het wielrenseizoen staat voor de deur: dit moet je weten voor je dit weekend op de pedalen stapt

met video 100 km/uur op snelweg is veiliger

Snelwegen zijn dankzij de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur overdag veiliger geworden: automobilisten rijden sinds maart 2020 rustiger, met minder ongevallen tot gevolg. Dat staat in een nieuw onderzoeksrapport in opdracht van Rijkswaterstaat.

12:37