Hier parkeert Mercedes-Benz meer dan 10.000 peperdure probleemgevallen

Voor wie niet kiezen kan: stacaravan, recreatie­wo­ning én toercara­van in één

31 augustus De Sloveense fabrikant Adria heeft een stacaravan, toercaravan en recreatiewoning gecombineerd in de nieuwe Astella, een van de primeurs op de Caravan Salon in Düsseldorf. 's Werelds grootste beurs voor caravans en campers heeft vandaag de deuren voor het publiek geopend en is tot en met 8 september te bezoeken.