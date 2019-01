Hier zijn de milieuzones in Europa: interactieve kaart

Diefstal van hybride-au­to's bijna verdubbeld

11:28 Hoewel het aantal autodiefstallen in Nederland vorig jaar met 12,1 procent is gedaald, blijkt de diefstal van hybride auto's toegenomen te zijn met ruim 95 procent. De benzine-hybrides Toyota RAV4 en C-HR blijken het meest gewild bij autodieven. Er werden vorig jaar in totaal 360 hybride voertuigen gestolen, tegenover 184 in 2017.