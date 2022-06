Hitte vraagt veel van mens en machine: dag twee van de Mille Miglia

Met een dagelijkse video brengt verslaggever Werner Budding een update van de ‘mooiste klassiekerrace ter wereld’, de legendarische Mille Miglia. Vandaag Deel 2: mens en machine worden tot het uiterste getergd in de Italiaanse hitte.

En weg zijn de 404 equipes. Gestart vanuit Brescia, op naar Rome, via de Adriatische Zee. Maar voorafgaand aan de start op Via Venezia hangt de Mille Miglia van tradities aan elkaar. Zo krijgt de oudste auto van het veld, een zogenaamde OM, van honderd jaar, een eigen postzegel, hetgeen gepaard gaat met een mooie ceremonie op de binnenplaats van het Mille Miglia museum.

De karavaan met honderden museumstukken gaat vervolgens van start, gade geslagen door tienduizenden toeschouwers. Een soort carnavalsoptocht, maar dan met kostbare klassiekers in plaats van praalwagens. Over de gehele route door Italië krijgen de deelnemers begeleiding door enthousiaste motoragenten, die de klassieke auto’s opzwepen om zo hard mogelijk te rijden. In geen enkel ander land in de wereld zou een dergelijk evenement tegenwoordig gehouden kunnen worden. Wel in Italië, waar van klein tot groot, man en vrouw, de Mille Miglia staat aan te moedigen.