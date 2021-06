Hobby introduceert goedkope, lichtgewicht caravan geïnspireerd op strandleven

De caravans worden met keus uit drie indelingen geleverd. In Duitsland kost het goedkoopste model 11.950 euro en de grotere versies zijn telkens circa 1000 euro duurder. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend. De eenvoudigste Beachy weegt slechts 900 kilo en kan met 200 kilo worden beladen. Daardoor zou de caravan bij uitstek geschikt zijn voor elektrische auto's en plug-inhybrides. In plaats van kastjes bestaat het interieur uit gevlochten opbergmanden, die doen denken aan de grote, overdekte strandstoelen die je vaak ziet aan de Duitse kust. Ook de golfvorm van het dak en de blauwe en beige kleuren zijn op het leven aan zee geïnspireerd.

Twee deuren

De caravans hebben twee deuren, waarvan één grote aan de achterkant. Hierdoor heb je van binnenuit zicht op bijvoorbeeld de zee. Verder is er een lounge-zitgroep achterin, die kan worden omgebouwd tot bed. De uitrusting is relatief sober, om de prijs te drukken. Zo heeft de Beachy geen gasinstallatie aan boord. In plaats daarvan is de kampeerder aangewezen op een kooktoestel buiten de caravan of een barbecue.