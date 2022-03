Hoe een criminele bende schatrijk werd door rode diesel om te vormen tot legale witte

Met deze dieselfraude zouden miljoenen zijn gemoeid, blijkt uit onderzoek van Platform Investico in samenwerking met het Algemeen Dagblad voor onder andere De Groene Amsterdammer.



Snel geld verdienen, héél veel geld, miljoenen zelfs, is de droom van menig crimineel. In België heeft het boevengilde een markt aangeboord waar astronomische bedragen binnengehaald kunnen worden: het ‘omkatten’ van rode diesel tot witte en die verkopen aan de pomp. Het verdienmodel zit hem in het verschil in belasting: op rode diesel (bedoeld voor landbouwvoertuigen) is dat 1,7 cent per liter, voor witte betaalt de inkoper/handelaar 60 cent. Door dit verschil loopt de winst snel op. Héél snel.