Hoe je een auto sneller maakt zonder de motor op te voeren

Om een auto sneller te maken kun je de motor opvoeren, maar je kunt 'm ook lichter maken. In Amerika noemen ze het uitboren van onderdelen om ze lichter te maken speedholes. Porsche-kenner Richard King ging er vrij ver in.

Zijn Porsche 911 uit 1968 is met een rijklaar gewicht van een kleine 1100 kilo al geen zwaargewicht, maar hij was vastbesloten hier nog een paar kilo vanaf te schaven. Of te boren, beter gezegd. King is eigenaar van Karmann Konnection en zijn bedrijf is van plan de lichtste Porsche 911 ooit te maken. Het doel is om de auto niet meer gewicht te geven dan 595 kilogram.

Volledig scherm De 595 kilo wegende Porsche 911. © Karmann Konnection

Onderhuids ziet zijn auto er door alle boringen uit als een Zwitserse gatenkaas. En het is niet willekeurig gedaan, want om te voorkomen dat de boel ergens breekt, zijn het met precisie geboorde, zorgvuldig geplande gaten. Werkelijk alles is voorzien van kleine ronde openingen; van de wissers en de pedalen tot de handrem en onderdelen van de ophanging.

Volledig scherm De middenconsole van de lichtste 911 ter wereld. © Karmann Konnection

Waar niets meer te boren viel, of waar het esthetisch gezien niet verantwoord was, gebruikte King lichtgewicht componenten. De prachtige carrosserie is bijvoorbeeld niet van staal, maar volledig van glasvezel. Slangen en andere componenten werden gewogen en ingewisseld voor lichtere versies. Er is zelfs een nieuwe aluminium motorsteun gebruikt. De Porsche is nog niet helemaal klaar, maar de updates zijn hier te volgen.