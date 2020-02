Hoe moeten we spoorvorming aanpakken?

Populaire autovlog­ger (39) filmt aanhouding Nederland­se 'straatra­cers': 'We hebben toch niks gedaan?’

6 februari Bij de aanhouding van twaalf Nederlanders in Duitsland die verdacht worden van deelname aan een illegale straatrace, was eind vorige maand een bekende autovlogger betrokken. De in Rotterdam geboren Jordy Dost (38) maakte voor zijn bijna 110.000 abonnees tellende YouTube-kanaal beelden van de politieactie bij een tankstation in de buurt van München. ,,We hebben toch niks gedaan?’’