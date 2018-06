Hoe werkt bandenspanningscontrole?

Bandenspanningscontrole is sinds 2014 wettelijk verplicht in elke nieuwe auto. Er zijn twee varianten. Het directe systeem werkt met een druk- of druk/temperatuursensor in de band, die de waarden meet en deze draadloos verzendt naar een ontvanger. Het voordeel hiervan is dat plotseling drukverlies, bijvoorbeeld door een lekke band, onmiddellijk wordt geregistreerd. Indirecte systemen zijn goedkoper en werken met een vertraging. Zij meten via het ABS of ESP de omwentelingen van het wiel en berekenen aan de hand daarvan zelf de bandenspanning. Beide systemen maken hun metingen zichtbaar in het dashboard. Is de situatie alarmerend, dan wordt een waarschuwing getoond en in sommige auto's klinkt ook een geluidssignaal.