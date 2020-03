‘Hoe werkt de verwarming in een elektrische auto?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Er kan geen warme lucht worden aangevoerd van de verbrandingsmotor, dus de verwarming is een elektrische kachel of (zuinigere) warmtepomp. Om het rijbereik te vergroten, bouwen fabrikanten tegenwoordig al gauw (elektrische) stoelverwarming in. Die verbruikt minder energie dan een systeem dat het gehele interieur moet verwarmen. De koeling werkt, zoals bij alle auto’s, gewoon via de buitenlucht of met airconditioning. Uiteraard verbruikt ook airco stroom. Door verwarming of airco heb je al gauw 10 tot 15 procent minder rijbereik. Het is daarom verstandig om de koeling of verwarming alvast in te schakelen als de auto nog aan de lader staat.”