Hoef je geen richting meer aan te geven?

Vraag & Antwoord Is mijn Toyota eigenlijk een ‘Peu-Ci-Toy’?

7 september De Peugeot 107, Citroën C1 en Toyota Aygo zijn technisch vrijwel identiek en worden in dezelfde fabriek gebouwd. Maar Toyota heeft van oudsher een betere reputatie dan de Franse merken. Worden in die fabriek aparte kwaliteitscontroles of materialen voor de Toyota’s toegepast of krijg ik bij aankoop van een Aygo eigenlijk gewoon een ‘Peu-Ci-Toy’ met het plaatje Toyota erop? - T.A. Bakker