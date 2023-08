Hoelang moet je je aan de snelheidslimiet op zo’n matrixbord houden?

Porsche had bijna een van deze vijf 'bijzondere’ logo’s op de motorkap gehad

Het had weinig gescheeld of de drang om te moderniseren aan het begin van de jaren 60 had een compleet nieuw Porsche-logo opgeleverd. Het meest extreme voorstel lijkt misschien nog wel het meest op het hoofd van een robot in een moderne Transformer-film.